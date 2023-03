Bacoli, salta in aria auto di ufficiale della Finanza: «Un attentato»

Un'esplosione e poi l’incendio che ha completamente distrutto l’auto di un maggiore della Guardia di Finanza in servizio a Napoli.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in una traversa di via Bellavista, a Bacoli. L’ufficiale da quanto si apprende si trovava all’interno del veicolo da cui è uscito illeso.

Soccorso da alcuni residenti, è stato poi condotto presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Pozzuoli e dimesso poco dopo. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli che in queste ore stanno mantenendo il più stretto riserbo. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco.

Sul posto, insieme ai militari, sono giunti gli uomini della Scientifica e gli Artificieri che questa mattina hanno effettuato i rilievi sul veicolo sottoposto a sequestro e trasferito poco fa presso il deposito giudiziario. Si cerca di capire cosa abbia potuto provocare la deflagrazione che ha poi dato vita alle fiamme: l’auto, modello Lancia Delta, non aveva a bordo alcun bombolone del gas in quanto alimentata a diesel. Tra le ipotesi non si esclude quella più estrema: un attentato ai danni dell’ufficiale che risiede proprio nella zona dove è avvenuta l’esplosione. I momenti successivi all’esplosione sono stati ripresi dagli smartphone dei primi soccorritori: si vedono le fiamme che avvolgono l’auto tra due palazzine, una grossa nube di fumo e i resti del veicoli finiti a diversi metri di distanza.