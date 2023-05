Elezioni comunali a Quarto, Salvatore Bagni non eletto: ​solo 86 voti per il guerriero dello scudetto del Napoli

Non ce l’ha fatta Salvatore Bagni: la sua prima esperienza politica si è conclusa con appena 86 voti ottenuti a Quarto, dove aspirava ad entrare in consiglio comunale con la lista civica “Quarto Rinasce” a sostegno del candidato sindaco Massimo Carandente Giarrusso.

Il 66enne di Correggio, ex centrocampista del Napoli e protagonista del primo scudetto conquistato dagli azzurri con Diego Armando Maradona, è arrivato sesto tra i candidati della sua civica che ha ottenuto un solo seggio eleggendo Lucia Brescia con 690 voti.

Il nome di Bagni nel giorno della presentazione delle liste per le comunali, nella cittadina flegrea che conta circa 39 mila abitanti, aveva suscitato interesse e simpatia. «Voglio portare i valori dello sport e dell'amicizia nella politica e mettere la mia esperienza a disposizione di Quarto», aveva detto l’ex numero quattro azzurro all’indomani della sua candidatura in una città dove fa tappa fissa ogni mese da oltre venti anni in quanto legato da una profonda amicizia con Antonio Brescia, consigliere comunale uscente anch’egli fuori dagli eletti nonostante i 223 voti ottenuti.