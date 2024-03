Salviamo il centro Salesiani: petizione on line per fermare la vendita del complesso religioso

«Salviamo l’Istituto Salesiani, restituiamo il complesso a Castellammare di Stabia». Sul web da ore gira una petizione per non perdere l'ultimo pezzo del centro un tempo gestito dai frati di don Bosco.



A maggio 2024-si legge on line-si terrà la terza asta per la vendita dell’Istituto Salesiani (dopo le prime due deserte) per meno di tre milioni di euro. Lo si fará senza una forte iniziativa pubblica per fermare possibili intenti speculativi o, peggio, criminali?

Serve adesso un gesto forte delle Istituzioni che scoraggi chi pensa di poter fare un “affare” con il gioco delle aste deserte.

Le istituzioni partecipino all’asta e acquisiscano il bene realizzato grazie alla donazione di monsignor Starace a fine Ottocento, prima casa salesiana del Sud Italia.

La città discuta e individui,oltre agli spazi sociali, la migliore destinazione, se Istituto scolastico alberghiero o Nuova Cittadella del Benessere delle Terme di Stabia,con l’apporto dei privati (Salesiani, Centro congressi e Parco idropinico l). O ancora sede dell’Ente idrico campano e del Parco dei Monti Lattari.

Infine sede universitaria per turismo, archeologia o studio delle acque termali.

Chiediamo al Comune di intervenire anche con proprie risorse, e di coinvolgere Regione Campania, Città metropolitana, Ministeri della Cultura e dell’Università.