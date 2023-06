San Gennaro Vesuviano: condannato per aver venduto merce falsa, arrestato in un centro scommesse

Ieri sera gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno rintracciato e arrestato presso un’agenzia di scommesse a San Gennaro Vesuviano un 40enne del Bangladesh.

È finito in manette in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 22 marzo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce - Ufficio Esecuzioni Penali.

L'uomo è stato arrestato poiché condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione e ad una multa di 600 euro per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, commessi a Otranto nel 2015.