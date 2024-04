Un gesto inconsulto, fatto per istinto e senza nessuna apparente ragione. Un atto di violenza che ha spedito all’ospedale un carabiniere che, assieme ad altri colleghi, era intervenuto per sedare una rissa. Per una coltellata alla mano un ventenne di San Gennaro Vesuviano è stato arrestato, con l’accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L’aggredito, infatti, è un militare della stazione sangennarese, arrivato in via Roma perché allertato da alcuni cittadini.

Qui, infatti, si è sviluppata una rissa all’interno di un piccolo market, gestito da stranieri provenienti dal Bangladesh. Le urla hanno preoccupato i passanti, che hanno provveduto a telefonare al 112. Giunti sul posto, i carabinieri si sono imbattuti nel ventenne, anch’egli bengalese, seppure residente a San Gennaro Vesuviano da anni. Alla vista delle divise, il giovane ha estratto dalla tasca un coltello e si è scagliato contro uno di loro. Il carabiniere è stato ferito alla mano, prima che i suoi colleghi potessero bloccare l’esagitato giovane e mettergli le manette ai polsi.

Il militare è stato portato in ospedale, poi subito dimesso con una prognosi di sette giorni: niente di grave, ma comunque un episodio sufficiente a fare scattare l’arresto per l’aggressore. Il ventenne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa di possibili nuove determinazioni del giudice. Al vaglio della magistratura e delle forze dell’ordine c’è il comportamento del giovane ma soprattutto le ragioni che lo hanno spinto a compiere il gesto.

Secondo una prima ricostruzione, il bengalese appariva in uno stato confusionale, forse condizionato proprio dalla rissa che si era verificata qualche minuto. Non è chiaro se lui fosse stato uno dei protagonisti della zuffa, ma con ogni probabilità era stato quantomeno spettatore ed aveva vissuto i momenti concitati precedenti all’arrivo dei carabinieri. Probabilmente alla vista dei militari la sua confusione è aumentata e ha pensato che l’unica reazione possibile fosse la violenza, gratuita e istintiva.

Il giovane ha usato un coltello da cucina, facilmente reperibile: non ha esitato ad aggredire il carabiniere muovendosi velocemente e non dando tempo alle forze dell’ordine di intervenire per fermare il suo impeto. L’episodio mette ancora una volta sotto i riflettori la questione dei migranti del Bangladesh, sempre più numerosi a San Gennaro Vesuviano. La loro integrazione procede tra alti e bassi, molti sono riusciti ad attuare una convivenza civile ma con altri il dialogo si fa sempre più farraginoso e complicato. Non sono mancati, in passato, atti di intolleranza e tensioni. L’arresto di ieri non aiuta certo il dialogo e diventa benzina sul fuoco delle polemiche.