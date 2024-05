San Giorgio a Cremano, aggressione cani: anziano ferito dai pitbull e cagnolino in fin di vita

Zuffa tra cani, pitbull senza guinzaglio aggrediscono un cagnolino e il suo proprietario. Il cagnolino è in fin di vita, l’anziano ferito.

Scampata una tragedia proprio oggi che a San Giorgio è in corso “Il giorno dei giochi” con tanti bambini in strada. Questa mattina alle 8.30 in via Manzoni un dog sitter portava a spasso due pitbull senza guinzaglio, poiché, come poi riferito, dovevano percorrere un piccolo tratto fino all’auto a cui i due cani erano abituati.

Improvvisamente i cani si sono accaniti contro un cagnolino di piccola taglia.

Il proprietario anziano per difendere il cagnolino si è intromesso ed è stato aggredito, morso e scaraventato per terra dai due pitbull.

Sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Municipale di San Giorgio che hanno sedato la zuffa e portato l’anziano all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove è stato medicato con vari punti di sutura.

Il cagnolino, invece, portato dal veterinario sarebbe in fin di vita. «Il proprietario del cagnolino - ha detto un testimone della scena - lo ha coperto con il proprio corpo ed è stato preso a morsi in testa. Ci siamo spaventati moltissimo, era l’orario in cui i bimbi vanno a scuola. Poteva accadere una strage».