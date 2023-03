Incendio a San Giorgio a Cremano: auto in fiamme nella notte, intervengono i vigili del fuoco

Nela notte tra domenica 26 e lunedì 27 marzo, intorno a l'1.30, i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in via Emanuele Gianturco per un'incendio.

Ad incendarsi, una peugeot 206 intestata ad un 31enne incensurato del posto. Le fiamme sono state estinte dai vigili del fuoco di Ponticelli. Ora sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e non si esclude che si possa essere trattato di un incidente.