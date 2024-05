San Giorgio a Cremano, arriva la III edizione di «Ricomincio dalle Storie»

Presentazioni, spettacoli, momenti di formazione, giochi. Tra gli ospiti, Greg di «Diario di una schiappa», Marco Zurzolo, Silvia Serreli, Claudio Gobbetti, Human Hero. Prevista una tavola rotonda sui Patti Educativi e la Banca della Voce per creare audiolibri destinati ai bambini non vedenti.

Si terrà dal 24 al 26 maggio la terza edizione del festival dello storytelling per ragazzi e bambini, Ricomincio dalle Storie, l'unico evento gratuito di questo genere in Campania. La kermesse si svolgerà, come per le scorse edizioni, in Villa Falanga, ma anche nella Libreria La Bottega delle Parole e nella biblioteca comunale «Giovanni Alagi» a San Giorgio a Cremano.

Questo festival è uno spin-off della fiera del libro di Napoli «Ricomincio dai Libri», che quest'anno celebra la sua decima edizione.

Anche per questa terza edizione il Festival offrirà un programma ricco e variegato, pensato per stuzzicare la curiosità e la creatività dei più giovani. Ricomincio dalle Storie si prefigge di avvicinare i bambini e i ragazzi al magico mondo delle storie attraverso laboratori di scrittura, atelier creativi, letture, incontri con gli autori nazionali e tradotti all’estero come Silvia Serreli, Claudio Gobbetti. Ospiteremo, poi, un ospite speciale, Greg protagonista di «Diario di una schiappa».

Il tema della terza edizione sarà «Specchio Riflesso», il perchè di questa scelta lo spiega la direttrice artistica della rassegna, Viviana Hutter: «Ha molti significati intrinsechi.

Sicuramente volevamo sottolineare l'idea di gioco semplice e divertimento sano tra bambini, come lo erano i giochi di una volta che facevamo noi quando eravamo piccoli. L'idea dello specchio è una metafora molto profonda dei tempi che stiamo vivendo adesso e come lo vivono soprattutto i bambini e i ragazzi».

«Dicendo “Specchio riflesso!” immaginavamo che tutto ciò che ci era stato fatto o detto tornasse per magia indietro, alla sua fonte. Era un modo per difenderci da ciò che ritenevamo ingiusto e cattivo», continua, Hutter.

La direttrice artistica di Ricomincio dalle Storie ricorda anche la matrice psicologica dello specchio che è molto importante: «Lo specchio non riflette soltanto la nostra immagine esterna, ma è un occhio che ci guarda dentro e che ci invia messaggi che spesso non riusciamo neanche a comprendere del tutto. Inoltre - sottolinea Hutter - guardarsi allo specchio può essere un atto di grande coraggio, di accettazione di sé e di crescita della propria autostima. Ma per molti ragazzi e ragazze - e in verità anche per moltissimi adulti - invece lo specchio è un nemico, ci si vede orrendi, non conformi alla massa, strani, diversi. E i social, a quel punto, arrivano in aiuto con filtri che cancellano imperfezioni e rendono il brutto anatroccolo un cigno meraviglioso».

Infine, Hutter, parla del manifesto scelto per questa edizione con un bruco che si guarda nello specchio dal cui riflesso si genera una farfalla: «lo specchio, oltre che strumento di trasformazione, sarà per tutti quelli che parteciperanno al festival un momento di riflessione e di accettazione, di consapevolezza del sé e di autodeterminazione. Abbiamo immaginato delle installazioni all'interno del parco di Villa Falanga proprio in quest'ottica. Perché uno specchio è la manifestazione del mio vero “io” e mi fa capire dove si deve lavorare per stare finalmente bene».

Il programma

Venerdì 24 Maggio

Si parte subito in quarta con un doppio appuntamento alle 9.30: in Villa Falanga con il coinvolgente laboratorio di cianotipia a cura de La Scugnizzeria, mentre nella biblioteca di Villa Bruno Simone Laudiero incontrerà gli studenti per parlare del suo ultimo libro Killer Gamer. Claudio Gobbetti, alle 11, catturerà l'immaginazione dei più piccoli mentre Tells Italy sarà alle prese con le Letture Piccine Picciò. Sempre alle 11, Paquito Catanzaro terrà un laboratorio di legalità letteraria con gli studenti delle scuole secondarie.

Alle 11,45 spazio allo sport con la presentazione di Garricha con Rosario Esposito La Rossa e Giovanni Salomone.

Tra gli appuntamenti del pomeriggio, alle 16.30 la tavola rotonda Formare una comunità educante a partire dai Patti Educativi (con Andrea Morniroli, Deborah Divertito, Pasquale Gaudino, Colomba Punzo, Michele Carbone), il doppio incontro con Ma Dove Vivono i Cartoni? e il pigiama party dei peluche(17.30) che invita i bambini a sognare insieme ai loro giocattoli preferiti.

Sabato 25 Maggio

Il Gatto Verde inaugura il sabato con sessioni creative per piccoli lettori e scrittori. Dalle ore 9 sarà possibile registrare la lettura di una storia presso la postazione de La Scugnizzeria, per creare audiolibri destinati ai bambini non vedenti. Il «Book Mob» porterà un'esplosione di condivisione letteraria e sarà seguito dalle letture e firmacopie di Silvia Serreli. Nel frattempo, i laboratori di fotografia di Angelo Orefice (11.30) offriranno tecniche e trucchi agli aspiranti fotografi. La giornata sarà animata dalle performance di Marco Zurzolo (18.30) e dalla sua musica evocativa, culminando con letture sotto le stelle. Spazio anche a Human Hero e al laboratorio di fumetto che si terrà alle 17, come l’esibizione musicale degli allievi de L’Atlante.

Domenica 26 Maggio

La domenica mattina sarà la volta di Diario di una Schiappa con un triplo appuntamento alle 11 con un laboratorio di scrittura creativa, alle 13 dove si avrà la possibilità di incontrare Greg e scattare una foto, e alle 18 con un laboratorio di disegno.

Alle 10.30 ci sarà il laboratorio di musica a cura di Tumpa, seguito dal dinamico gioco Spaccanapoli che promette divertimento e risate. Il pomeriggio si arricchisce con il Teatro nel Baule che presenta lo spettacolo Agenti Speciali Foresta Viva. Infine, lo Speed Date Letterario offrirà agli adulti un momento di scambio culturale e di discussione su varie opere letterarie.

Tutti gli incontri sono gratuiti

Per informazioni e prenotazioni: 346 -4903425

Fb:Ricomincio dai Libri

Ig:@ricominciodailibri