San Giorgio a Cremano, inaugurata l’opera realizzata da oltre duecento studenti e dagli artisti di Inward per il progetto “La scuola dei murales”

Un murale che parla di valori e principi che ispirano i giovani di San Giorgio a Cremano. È stato inaugurato all’interno dell’Istituto Dorso, dal sindaco, Giorgio Zinno, dall’assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini, dall’assessore Giuseppe Giordano, con le famiglie degli studenti, autori dell’opera.

A realizzarlo nella palestra esterna dell’istituto infatti, sono stati circa duecento alunni della scuola secondaria di primo grado insieme agli artisti di Inward, Osservatorio sulla creatività urbana. Ogni sezione del murale rappresenta valori, obiettivi e insegnamenti che i ragazzi considerano importanti per la propria crescita e per una convivenza serena: solidarietà, maternità, uguaglianza, metamorfosi, gioco e ambiente sono i temi elaborati durante laboratori di disegno e dopo le visite a Ponticelli e al Rione Luzzatti a Poggioreale, dove gli artisti di Inward hanno realizzato il parco e il rione dei murales.

Il progetto, voluto dalla dirigente scolastica Nunzia Di Rosa, è stato finanziato con il fondo “Dotazioni speciali per le scuole” che, d’accordo con l’assessore Giordano, il primo cittadino ha istituito anche quest’anno e conferito agli istituti comprensivi per attività o per l’acquisto di attrezzature.

«La scuola dei murales è un percorso che ha saputo unire creatività, talento, competenze acquisiste e abbellimento della scuola – ha detto Zinno - con l’obiettivo di personalizzarla sempre più, accrescendone il senso di appartenenza.

Inoltre le visite nei due quartieri, divenuti punto di riferimento per la bellezza dei murales realizzati, sono stati il valore aggiunto di questo progetto, che oggi ha trovato il suo compimento con questa inaugurazione in cui l’emozione e l’orgoglio dei ragazzi l’hanno fatta da padrone. Complimenti a tutti gli studenti coinvolti, ai docenti, all’artista Teso e agli altri componenti di Inward: Silvia Scardapane, Monica Mongelli, Angelo di Pietro, Federica Matano e Francesca Mincione. Grazie a Nunzia Di Rosa, dirigente scolastica capace di guardare oltre le convezioni e all’assessore Fortini, la cui frequente presenza a San Giorgio a Cremano, è segnale della vicinanza della Regione Campania al nostro territorio».