«La mia bambina è stata aggredita da un branco di belve. Mia figlia non vuole parlare, è emotivamente distrutta. Mia nipote sta male. È scioccata. Da sabato sera la nostra famiglia vive una situazione drammatica. Viviamo nel terrore». A parlare, chiedendo la massima riservatezza, è la nonna materna della 14enne di Barra aggredita sabato sera da un gruppo di coetanee, in viale Formisano a San Giorgio a Cremano.

Un’aggressione barbara, tutte contro una, con i capelli strappati alla vittima con mordace violenza e le ciocche, esibite come scalpo, lasciate sul selciato. La piccola è stata medicata al Santobono, la diagnosi parla di gravi ferite e tumefazioni alla testa e alla schiena, perché afferrata per i capelli e trascinata per terra. «Mia nipote dovrà portare il collare per dieci giorni - continua la nonna -. Non parla, si è chiusa nel mutismo. Sabato sera è uscita a mangiare un panino, ma dopo soli venti minuti ci hanno telefonato dicendoci che un gruppo di belve umane l’aveva pestata. Per un ragazzino, dicono. “Piace a te? Piace a me?”. E poi il delirio. Se non fosse stato per il carabiniere fuori servizio che è intervenuto per salvarla, mia nipote a quest’ora potrebbe essere morta. Eppure, non per dire, la ragazzina è seguita dai genitori - conclude la donna - e a mezzanotte non sta per strada. Non è riuscita a riconoscere tutte le sue aguzzine. Come avrebbe fatto, per terra agonizzante, a riconoscerle? Siamo tutti distrutti, anche le due sorelline minori stanno soffrendo».

La famiglia della 14enne è chiusa in un comprensibile dolore, non aggiunge altro e non vuole uscire allo scoperto anche per tutelare la minore. A denunciare il fatto ai carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, lunedì pomeriggio, sono state la mamma e figlia. A condurre le indagini sono i militari della compagnia di Torre del Greco, agli ordini del capitano Andrea Leacche, che tra la testimonianza delle vittime e i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona hanno identificato tutti i colpevoli. Ma non sono imputabili, perché tutti tra gli 11 e i 14 anni, per cui non ci sarà nemmeno un processo. Una «tirata di orecchie» dai genitori, nella più rosea delle prospettive, e basta. Il movente dell’aggressione, salvo eventuali diversi sviluppi, resta quello passionale.

Una ragazzina di neanche 12 anni si sarebbe scagliata contro la «rivale» perché questa avrebbe chattato con il suo fidanzatino, pure dodicenne. E poi le amiche di lei, secondo i testimoni almeno una trentina, si sarebbero avventate sulla 14enne già trascinata a terra. Solo l’arrivo provvidenziale del carabiniere della Radiomobile di Napoli, in quel momento fuori dal servizio e sceso per portare a spasso il cane, ha fermato il massacro e allertato le forze di polizia.

Il quartiere in cui è avvenuto il fatto, tra la villa comunale e i bar della movida, è ancora sotto shock. «San Giorgio è diventato il centro di bande che vengono da Barra e San Giovanni a Teduccio - dice Veronica, una mamma che abita poco distante - e noi non stiamo più tranquilli, temiamo di far uscire i nostri figli, li seguiamo dai balconi. Ci raccontano di baby gang armate di coltelli, non possiamo andare avanti così». «Insisto nel chiedere un’azione di alto impatto sulla movida selvaggia dei bambini - il commento di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra - che sta degenerando in modo terrificante. Servono più uomini delle forze dell’ordine nei weekend per strada e serve colpire le famiglie». Intanto, le ciocche di capelli neri restano lì sul selciato, smosse dal vento, simbolo dell’escalation di violenze tra giovanissimi dettata da cattivi modelli e non sufficiente attenzione da parte delle famiglie.