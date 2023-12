San Giorgio a Cremano ricorda Salvo D'Acquisto

Il sacrificio di Salvo D’Acquisto, martire di carità, è stato ricordato a San Giorgio a Cremano in un evento voluto dal Sindaco Giorgio Zinno insieme all’Arma dei Carabinieri. In Fonderia Righetti, alla presenza degli studenti delle scuole superiori della città, il Col. Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, vice comandante della Legione Carabinieri Campania; il Prof. Cav Vincenzo Cuomo storico e studioso dell’Arma; il Dott. Amedeo Manzo, presidente della BCC di Napoli e il Primo Cittadino hanno celebrato la figura del vicebrigadiere dei Carabinieri morto il 23 settembre 1943, a soli 23 anni, sacrificando la sua vita per salvare 22 persone dalla furia nazifascista.

Oltre aver tracciato la storia e il profilo caratteriale di questo giovane eroe napoletano, nell’80esimo anniversario del suo martirio, il Colonnello Mungivera ha parlato dei valori principali che animano l’Arma dei Carabinieri: l’altruismo, il coraggio e la generosità ed ha poi raccontato il suo commovente incontro con 4 tra i sopravvissuti di quel martirio grazie al sacrificio di Salvo D’acquisto.

Il Presidente Manzo che ha curato la prefazione del libro “Il riflesso degli eroi”, storie di uomini al servizio della Nazione ha poi messo in evidenza il legame tra le forze dell’Ordine e i cittadini; elemento che caratterizza anche la filosofia della BCC, da sempre al fianco delle comunità. Manzo ha anche dichiarato di voler investire a San Giorgio a Cremano attraverso l’apertura di una filiale della Banca di Credito Cooperativo.

Tratto comune di tutti gli interventi è stato il forte senso del dovere di coloro che indossano una divisa, proprio come quello manifestato da Salvo D’Acquisto, definito “patrimonio, ricchezza, onore e gloria dell’umanità”.