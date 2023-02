San Giorgio a Cremano, spaccia droga mentre è ai domiciliari: arrestata 64enne

Trovata in possesso di droga in casa mentre era ai domiciliari: arrestata 64enne. È successo ieri pomeriggio a San Giorgio a Cremano. Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano e della Squadra Mobile, con il supporto delle Unità cinofile dell'Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo in via Pessina nell'abitazione di una donna sottoposta agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti. Lì hanno rinvenuto 15 involucri contenenti circa 7 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 575 euro. La donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.