A San Giorgio a Cremano vinto un terno secco al Lotto da quasi 50.000 euro

La provincia di Napoli è stata la protagonista dell’ultima estrazione del Lotto. È stata infatti centrata a San Giorgio a Cremano la più alta vincita al Lotto dell’ultimo concorso. Con una giocata di 20 euro sul terno 21-46-73 sulla ruota di Cagliari, un fortunato giocatore si è messo in tasca una ricca vincita di 47.500 euro.

Come riporta l'agenzia Agimeg, da segnalare anche i quasi 12.000 euro vinti a Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno, con una giocata di 5 euro sul terno 5-6-72 valido per la ruota di Milano ed i 15.000 euro vinti al 10eLotto da un giocatore di San Lorenzello, in provincia di Benevento