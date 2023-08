Vetri rotti per rubare nelle auto: tre vetture danneggiate a San Giorgio

SAN GIORGIO A CREMANO. Raid vandalico ai danni di tre auto parcheggiate. La denuncia di un proprietario: «Denunciate sempre alle forze dell’ordine». I finestrini di almeno tre auto parcheggiate in via Pagliare questa mattina sono stati trovati con i vetri rotti, verosimilmente ad opera di malintenzionati che speravano di trovare oggetti di valore.

A denunciare l’agguato, molto diffuso nell’area vesuviana, il proprietario di una delle auto danneggiate che ha sporto subito denuncia ai carabinieri.

«Vorrei ricordare a tutti coloro che subiscono danni, furti e quant’altro - ha scritto sui social - di denunciare sempre alle forze dell’ordine. Stamattina un’altra bella sorpresa per me ed altre due persone. Per quanto mi riguarda non hanno rubato nulla di importante. Però mi fa schifo pensare che ignoti si siano intrufolati nella mia auto, producendo un danno economico per la sostituzione del finestrino».