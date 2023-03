San Giuseppe Vesuviano, controlli antidroga: arrestato pusher 40enne

gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Diaz hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad un’auto con a bordo delle persone; queste ultime, alla vista degli operatori, si sono date alla fuga lasciando cadere a terra una stecca di hashish del peso di circa 1,5 grammi.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di una stecca della stessa sostanza del peso di circa 1,5 grammi e 470 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altre 5 stecche e 6 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 600 grammi, un bilancino di precisione, un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della droga.

M.B., 40enne algerino con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.