I carabinieri sono intervenuti in via Croce Rossa per la segnalazione di un sinistro stradale.

Poco prima e per cause in corso di accertamento un 17enne di Terzigno a bordo del proprio scooter perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra. Il giovane purtroppo è deceduto sul colpo. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri