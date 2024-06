Incidente a San Giuseppe Vesuviano, investito da un suv: 20enne in ospedale in codice rosso

È in condizioni gravissime il ventenne che ieri sera è stata travolto in via Martiri di Nassiriya, a San Giuseppe Vesuviano, mentre percorreva la strada in bicicletta. Ad investirlo, un giovane di 28 a bordo di una Jeep, che comunque appena si è accorto dell’impatto si è fermato ed ha prestato i primi soccorsi, chiamando il 118.

Il fatto è avvenuto intorno alle 23. Il ventenne, di nazionalità marocchina, stava tornando a casa in sella alla sua bici lungo via Martiri di Nassiriya, che è una strada a scorrimento veloce, porta agli svincoli della Strada statale 268. In alcuni tratti, poi, è scarsamente illuminata: tutte queste circostanze potrebbero aver portato all’incidente, con l’automobilista che ha travolto il ciclista sbalzandolo dal mezzo e facendolo rovinare a terra.

Saranno, comunque, gli accertamenti dei carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano, titolari dell’inchiesta, a delineare meglio la dinamica dell’impatto e a chiarire tutti gli aspetti. Il ventenne marocchino è ricoverato all’ospedale di Sarno: i medici gli hanno riscontrato un’emorragia cerebrale e le sue condizioni sono considerate gravissime.

Sequestra la macchina che lo ha investito.