Sangiuliano: «12 milioni per Caivano, la cultura sia diffusa»

«Abbiamo stanziato 12 milioni di euro per Caivano perché sono convinto di questo: la cultura deve essere un qualcosa di diffuso su tutti i territori, cioè la cultura non va concentrata soltanto in alcuni luoghi iconici, Venezia, Firenze, Napoli oppure Milano, come è giusto fare e proseguiremo anche lì a lavorare tantissimo. La cultura deve essere un fatto diffuso in tutti i territori perché secondo me possiamo affermare l'esistenza di un diritto universale diffuso alla cultura».

Lo ha detto a Paestum il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. «E perché un diritto dei cittadini alla cultura? Perché la cultura - ha proseguito - eleva la qualità della vita di una comunità.

Ma credo che in termini di qualità della vita dia molto anche la cultura, cioè se tu vivi in un luogo dove c'è promozione culturale e dove c'è cultura, certamente migliora la tua qualità della vita. Noi dobbiamo evitare lo spopolamento del Sud, quindi il Sud deve offrire una buona sanità, trasporti adeguati, deve dare un valore urbano al suo territorio, deve avere rispetto dell'ambiente, ma deve dare anche cultura».