Sanità, la Cgil: «Migliorare l'assistenza territoriale nella zona costiera»

Una visione diversa di sistema sanitario, condiviso con la cittadinanza e con il territorio. E’ questo il tema centrale del convegno organizzato dalla Funzione Pubblica CGIL Area Metropolitana di Napoli e la CGIL Confederale.

L’incontro che si è svolto il 2 dicembre all’Hotel dei Congressi a Castellammare di Stabia, è partito dalle difficoltà oggettive del sistema nella zona costiera e di pertinenza dell’ ASL Napoli 3 Sud.

«Visti i problemi che interessano tutta la provincia nell’ambito sanitario – ha spiegato Federica Fiocca, responsabile dell'area stabiese vesuviana della FP Cgil - aggravati dalla peculiarità territoriale di questa zona, con questa iniziativa abbiamo voluto raccogliere la testimonianza dell’utenza, dei comitati e delle associazioni, per partire dalle esigenze e dalle criticità ed elaborare una piattaforma su un progetto per un sistema sanitario efficiente, che garantisca il diritto di salute della cittadinanza».

La proposta di una piattaforma condivisa, elaborata durante la mattinata, è stata accolta e sostenuta dal deputato Arturo Scotto e dai consiglieri regionali Massimiliano Manfredi e Valeria Ciarambino, presenti all’iniziativa.

«Abbiamo lanciato la proposta – ha detto Alfredo Garzi , segretario generale della FP Cgil - per costruire una rete per l'elaborazione di un progetto per migliorare il sistema sanitario sul territorio stabiese vesuviano oggi fortemente in crisi, per la mancanza di personale e di strutture. Questo è solo un primo passo per condividere con i cittadini e con gli operatori sanitari un progetto per rispondere meglio alle esigenze di salute e di un lavoro dignitoso e valorizzato».