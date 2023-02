Sant'Agnello, spacciatore di hashish in bici tenta la fuga: arrestato

Arrestato pusher in bici mentre tenta la fuga. Accade a Sant'Agnello, dove i carabinieri notato un uomo su una e-bike che si allontana in fretta dopo averli visti. Unra bruca inversione di marcia che ha attirato l'attenzione dei militari. Durante la corsa poi, il ciclista getta un pacchetto, che viene prontamente raccolto dai carabinieri. Si tratta di una dose di hashish. L'uomo viene poi raggiunto, bloccato e trovato in possesso di 375 euro. Gli uomini dell'Arma decidono quindi di perquisire l'abitazione dell'uomo e lì trovano e sequestrano un panetto di hashish di quasi 60 grammi e altri 1.050 euro, probabilmente frutto di spaccio. L'uomo è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.