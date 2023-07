Sant'Anastasia, apre il nuovo centro di ricezione denunce dei carabinieri

Lunedì 31 luglio, in Sant'Anastasia in via Primicerio n.68, aprirà il posto ricezione denunce dei Carabinieri, che osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato: 8:30-13:00; 14:30-17:00; domenica e festivi: 08:30-13:00.

L’attivazione del posto ricezione denunce garantisce il permanere di un presidio dell’Arma dei Carabinieri in Sant’Anastasia, in attesa dei lavori volti alla ristrutturazione complessiva dello stesso stabile, individuato come nuova sede della Stazione Carabinieri.