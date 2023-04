Questa notte i carabinieri della stazione di Sant’Anastasia e della sezione radiomobile di Castello Di Cisterna sono intervenuti in via Eduardo de Filippo civico 7 (parco Loto).

Sconosciuti avrebbero tentato di incendiare un furgone intestato ad un incensurato del posto, parcheggiato in strada. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell’evento.