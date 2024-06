Trovata a Sant'Anastasia un'officina dello stoccaggio di auto rubate: arrestati in flagranza per riciclaggio in concorso Ciro De Luca e Salvatore Zucchino. Entrambi sono di Volla e già noti alle forze dell'ordine.

I carabinieri sono intervenuti in un capannone a via Masseria Pietrangeli e hanno sorpreso i due mentre smontavano e tagliavano una Fiat Panda rubata lo scorso 4 giugno a Ercolano.

Nel capannone e nell'aria circostante i carabinieri hanno rinvenuto diverse parti di auto risultate rubate. È stato tutto sequestrato.