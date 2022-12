Stop all'assunzione del figlio dell'assessore. A tornare sui propri passi è stato il Comune di Sant'Anastasia che aveva precedentemente richiesto e attinto per il suo bisogno di personale dalla graduatoria degli idonei a un concorso a poliziotto municipale espletato dall'amministrazione acerrana. L'aspirante vigile, a suo tempo, non aveva superato i test fisico-attitudinali, ma era stato inserito comunque nella graduatoria degli idonei in attesa che il Tar si esprimesse sul suo ricorso. La sentenza di rigetto è arrivata lo scorso luglio, ma l'aspirante casco bianco non è stato depennato dalla graduatoria del concorso. Una «dimenticanza» che aveva indotto anche il Comune di Procida ad assumere per tre mesi il figlio dell'assessore Vincenzo Piscitelli. A far emergere il pasticciaccio è stata una diffida extragiudiziale inoltrata al Comune di Sant'Anastasia da un altro idoneo al concorso e le richieste di visionare gli atti amministrativi inoltrate dai nove consiglieri di opposizione «Per Acerra unita».

APPROFONDIMENTI Cicciano, occupano alloggio popolare e iniziano lavori: denunciati Tampona autocisterna, muore a 38 anni sul raccordo Salerno-Avellino: aperta indagine

«Anche in questo caso stiamo facendo partire le nostre richieste di accesso agli atti e ci prepariamo a segnalare alle autorità competenti ogni forma di violazione. Crediamo intanto, che l'assessore Piscitelli si dovrebbe dimettere per non aver comunicato la sentenza del figlio al Comune. Ma potremmo pensare che gli uffici comunali competenti sapessero e avessero nascosto la notizia ai Comuni che hanno utilizzato la graduatoria», accusa l' opposizione. Su questo concorso, ma anche sugli altri espletati dalle scorse amministrazioni guidate dall'ex sindaco Lettieri (dal 2013 ammontano a 171 i nuovi posti banditi dal Comune di Acerra) si sono accesi i riflettori della magistratura. Il mese scorso c'è stato un blitz della Finanza in municipio che ha fotocopiato decine di delibere e di atti relativi a concorsi per vigili urbani, impiegati e dirigenti chiacchierati per l'assunzione di parenti di politici, funzionari e dipendenti comunali o di candidati in liste che avevano appoggiato nella scorsa consiliatura il sindaco Lettieri e mogli di sindaci di Comuni limitrofi.



Sulle inchieste vige il massimo riserbo, anche se pare che si stia indagando anche sul possibile coinvolgimento di altri enti locali in un presunto giro di assunzioni incrociate tra diverse amministrazioni locali. A dare il via alle indagini potrebbe essere stata anche una lettera anonima indirizzata a due consiglieri comunali (di cui uno è anche parlamentare) in cui vengono illustrate le presunte assunzioni sospette. Circolerebbe anche una lista con una trentina di assunti con accanto i loro rispettivi gradi di parentela con amministratori e funzionari di vari Comuni. E dall'opposizione arriva un'altra accusa: «Il nipote di Lettieri sta per essere assunto da un Comune del Casertano».