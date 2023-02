Sant'Anastasia, «truffa dello specchietto» sventata: arrestato 34enne

Era a bordo di una auto presa a noleggio e stava per mettere a segno la cosiddetta «truffa dell specchietto». Per sua sfortuna, lungo la stessa strada, c'era anche una pattuglia dei carabinieri che ha notato la scena arrestando il presunto truffatore. Il fatto è accaduto la scorsa notte in via delle Gemme a Sant'Anastasia. I militari erano a bordo di una auto civetta e hanno visto procedere due macchine a breve distanza l'una dall'altra. Una scena che non è sfuggita ai militari in borghese. Il presunto danneggiato ha chiesto il risarcimento di 50 euro. La vittima stava cedendo ma sono intervenuti i carabinieri e hanno bloccato il presunto truffatore. È un 34enne di Pollena Trocchia: dovrà rispondere del reato di truffa.