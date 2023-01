15enni incensurati in giro su uno scooter rubato: fermati alle 4 di notte

Il conducente ha 16 anni, il passeggero 15. Entrambi a bordo, di notte, di uno scooter rubato. E quando i carabinieri hanno tentato di fermarli, hanno provato invano a fuggire.

È accaduto a Sant'Antimo, in provincia di Napoli: entrambi i minorenni sono incensurati. I due sono stati notati verso le 4.30 di notte, volto coperto, cappellino da baseball e cappuccio, in una zona nota per le recenti rapine.

I militari hanno deciso di seguire il mezzo ed è iniziato il tentativo di fuga: il passeggero è sceso ed è scappato mentre il conducente non si è arreso e ha sferrato un calcio allo scooter facendolo cadere in direzione del carabiniere per poi tentare di fuggire ma è stato fermato qualche centinaio di metri più avanti.

Dai controlli è stato accertato che i due sono minorenni e che viaggiavano a bordo dello scooter rubato lo scorso 3 gennaio a Grumo Nevano. I ragazzini sono stati affidati ai rispettivi genitori e risponderanno di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.