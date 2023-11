«Quando ho visto quelle scene orribili, non ho dubitato un attimo. Sono andata dai carabinieri a denunciare, l’ho fatto con tutta la rabbia e l’amore di una madre ferita, che vede calpestata la sensibilità del proprio figlio».

E poi? Poi, dopo la denuncia che cosa è accaduto?

«Mi sono fidata dei militari, hanno fatto le loro indagini e ho saputo che sono scattati gli arresti. Ma il dramma non è finito».

Perché? Cosa è accaduto dopo?

«Poche ore fa, dopo gli arresti, sono stato raggiunta da un paio di genitori: mi hanno detto che me l’avrebbero fatta pagare, che avrei dovuto lasciare Sant’Antimo, che dovevo allontanarmi dal territorio assieme a tutta la mia famiglia».

Ha 53 anni la mamma coraggio, la donna che ha trovato dentro di sè la forza di rivolgersi alle istituzioni, di presentare riscontri drammaticamente reali delle violenze subite dal figlio. Chiede anonimato, a tutela dei figli, racconta una storia partendo dalla fine. Da quanto sarebbe accaduto appena tre giorni fa, quando i carabinieri vanno ad arrestare tre personaggi di Sant’Antimo, per abusi e violenze consumate a danno di un ragazzino.

Partiamo dalla fine, che è accaduto?

«Minacciata dopo gli arresti. Non c’è limite all’oltraggio, dopo aver molestato mio figlio e averlo ridotto a un fantoccio per sfogare ogni genere di frustrazione».

Quando ha capito l’importanza della denuncia?

«A settembre, appena i miei figli sono tornati dalle vacanze. Il più grande mi ha mostrato i video che aveva trovato sul cellulare di mio figlio più piccolo. È stato un abisso. Non mi sono ancora ripresa. Mi fidavo di quei ragazzi, non immaginavo tanta violenza gratuita. All’inizio, c’è chi ha provato a farmi desistere, mi dicevano che era pericoloso denunciare, ma ho capito subito che era necessario agire a tutela di mio figlio e di altri potenziali vittime».

Come sta suo figlio?

«Da mesi, da quando è iniziata questa vicenda orrenda, mio figlio non va più a scuola, ha difficoltà a rapportarsi con altre persone, vuole stare solo in casa a giocare alla playstation. Ha fatto dei passi indietro in un percorso di crescita difficile, vista la sua straordinaria sensibilità, rinunciando a creare un rapporto costruttivo con il mondo esterno».

È tornato a scuola?

«No, da settembre non vuole più frequentare l’istituto scolastico in cui era iscritto. Le violenze subite lo hanno allontanato da tutti, per questo non ho avuto esitazioni a rivolgermi ai carabinieri. Vede, quando ho avuto modo di capire cosa fosse accaduto, ho riannodato il nastro».

In che senso?

«Ho rivisto il film degli ultimi mesi, dal marzo in poi. Ho capito quanta sofferenza c’era dietro i suoi scatti di nervosismo, i suoi prolungati silenzi, ma anche dietro la malinconia che ha spesso colorato il suo viso».

Cosa direbbe ai genitori che si trovano o si sono trovati nelle sue condizioni?

«Dico che bisogna uscire allo scoperto. Che queste cose vanno bloccate subito, che non bisogna mai fingere di non vedere o semplicemente farsi dominare dalla paura».

Lei non ha avuto paura?

«C’è chi mi ha sconsigliato di rivolgermi alle forze dell’ordine. Mi hanno detto che dovevo guardare al futuro, che era meglio pensare al destino dei miei figli, che in fondo tutto si poteva ricucire. Ed è questo ragionamento che mi ha spronato ad andare avanti e ad avere fiducia in chi rappresenta lo Stato».

Non ha pensato al quieto vivere.

«Neanche un momento, perché sarebbe stata una rassegnazione complice, carica di compromesso, qualcosa di omertoso. Una accettazione dolorosa della sofferenza di mio figlio. Con questo gesto vorrei che tutte le madri capissero l’importanza di fare rete. Oggi i miei figli hanno avuto modo di capire che esiste una sola via possibile di fronte a una violenza subita: quella di raccontare tutto e di avere fiducia nel futuro».

Come si sente adesso?

«Mi sento scossa per le minacce che sono arrivate subito dopo l’arresto di quei ragazzi, ma anche libera: svuotata dal peso che mi portavo in petto, perché so di aver fatto la cosa giusta, dimostrando ai miei figli quale strada bisogna intraprendere di fronte a tanta vigliaccheria».