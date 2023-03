Ferito a colpi di pistola a Sant'Antimo, gambe amputate: colpo di scena al processo, assolti i tre imputati

Colpo di scena nel processo per il barbaro ferimento di Gaetano Barbuto Ferraiuolo, il ventunenne di Sant’Antimo ferito a colpi di pistola le gambe in modo così grave che per salvargli la vita i medici sono stati costretti ad amputare entrambi i due arti inferiori. Al termine di una lunga giornata di dibattimento davanti al gip Daniele Granieri, il giudice dopo una breve camera di consiglio ha assolto i tre imputati, con la formula: “perché il fatto non costituisce reato”.

Nel freddo dell’aula a piano terra del tribunale di Napoli nord, il povero Gaetano, la mamma e le zie che avevano seguito il dibattimento hanno preferito non commentare questa clamorosa decisione, rinchiudendosi in un silenzio davvero molto dignitoso. Solo Gaetano ha avuto la forza, dopo essersi asciugato le lacrime, di commentare: «Sono molto deluso, scoraggiato e anche impaurito, perché nonostante io abbia testimoniato contro i miei tre assalitori, questi da domani mattina sono uomini liberi, capaci di fare tutto».

Brutto colpo anche per l’avvocato di parte civile Carlo De Stavola, che in un laconico commento ha sottolineato che dopo aver visto le motivazioni, proporrà sicuramente appello a questa sentenza, che a detta di tutti si è rivelata una vera e propria sorpresa, del tutto inaspettata.