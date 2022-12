Sant'Antimo, furto al caseificio Franzese la notte prima dell'inaugurazione

Furto durante la notte prima dell’inaugurazione al caseificio Franzese in via Appia a Sant’Antimo. Era passata da poco l’una, quando la banda ha fatto irruzione nella struttura facendo razzie. In pochi minuti, dal locale sono stati portati via generi alimentari, destinati alla vendita, tra cui molti salumi. La merce è stata caricata nel bagagliaio dell’auto, dopodiché gli uomini si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Sul caso indagano i carabinieri della tenenza locale che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il danno non è stato ancora stimato e l’attività investigativa procede a pieno ritmo in queste ore.

L’amara sorpresa per i proprietari è arrivata a poche ore dall’inaugurazione della sede nella provincia napoletana. Il caseificio, infatti, è già molto noto nel Casertano.