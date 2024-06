I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo e quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno denunciato un 53enne imprenditore di origini bangladesi.



Durante un controllo in un opificio tessile in via Grazia Deledda, i militari hanno rilevato diverse irregolarità. La tenuta dei luoghi di lavoro non era adeguata e conforme ai requisiti previsti dalla normativa.

Gli attrezzi, inoltre, non erano manutenuti correttamente e gli impiegati formati. Degli 8 lavoratori identificati, solo 3 erano regolarmente sotto contratto. L’attività è stata sospesa, le sanzioni applicate superano i 50mila euro.