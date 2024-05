Sant'Antimo rinasce con musica, arte e cultura: ecco «La città invisibile»

Ripartire dal territorio e dalla sua comunità locale. E’ racchiuso in questo semplice paradigma, il senso de “La città invisibile” rassegna di eventi, musica, cultura e arte che dal 3 maggio al 6 giugno animerà le vie del comune di Sant’Antimo, finanziato da Città metropolitana di Napoli tra i progetti culturali per la definizione del Cartellone degli Eventi Metropolitani 2023-2024.

L’iniziativa promossa dalla Commissaria straordinaria la viceprefetta Gabriella D’Orso, insediatasi lo scorso giugno dopo lo scioglimento dell’organo consiliare, e dal suo gruppo di lavoro di sole donne composto dalle sub commissarie Maria Rosaria Picardi, Corinne Palumbo e Mariagrazia Cerciello, mira a offrire una nuova prospettiva su un territorio tristemente afflitto da vicende di cronaca, come nei casi di Giulia Tramontano e Brigida Pesacane, ma che ha un forte senso di orgoglio e appartenenza territoriale e un ricco patrimonio da valorizzare.

Ricominciare dalla cultura, dal confronto e dalla condivisione offrendo un cartellone ricco di eventi e appuntamenti per favorire l’incontro e la socialità e per aprire uno squarcio sul lavoro dei funzionari prefettizi chiamati a risanare situazioni critiche, ma che al contempo possono fungere da collante tra le Istituzioni e territorio, favorendo processi culturali e di infrastrutturazione sociale.

«La città invisibile- spiega la viceprefetta Gabriella D’Orso - è un progetto che ci ha intrigato e coinvolto per mille motivi fin dalla sua elaborazione.

Abbiamo voluto lanciare dei semi di cultura qua e là, sperando che possano germogliare. La musica barocca nelle chiese per valorizzare un patrimonio architettonico che merita di essere conosciuto e valorizzato. Il coinvolgimento delle scuole per stimolare l'amore verso il bello nei ragazzi. L'obiettivo è creare una rete dove tutti dialogano con tutti e la città ne beneficia in termini di solidarietà e crescita».

Il programma prevede iniziative nei luoghi simbolo della città, con presentazioni di libri, spettacoli musicali, teatro di strada e installazioni artistiche. Si inizierà il 3 maggio con la presentazione del libro di Michele La Veglia “La galleria Storica dei Vigili del Fuoco di Napoli”, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova, sarà poi la volta dei titoli del magistrato Paolo Itri, del giornalista e scrittore Marco Perillo e della professoressa Angela Procaccini. Tanti i momenti musicali, di arte di strada con il coinvolgimento, tra gli altri, delle Chiese del territorio, del Liceo Musicale Moscati e degli Istituti Comprensivi Giovanni XXIII e Romeo Cammisa di Sant’Antimo.

Ci sarà anche un momento per riaffermare il convinto rifiuto della violenza di genere di tutta la comunità locale, con l’inaugurazione del nuovo Centro Antiviolenza intitolato a Giulia e Thiago Tramontano, uno spazio di ascolto e aiuto per tutte le donne vittime di violenza e soprusi, un luogo più accessibile e riservato rispetto agli attuali uffici, che sarà abbellito e reso più accogliente grazie all’intervento artistico dei muralisti Trisha Palma e Luca Carnevale. Attesa anche per l’installazione artistica dello scultore Lello Esposito che donerà una sua opera che verrà esposta all’interno della casa comunale.

gli eventi in programma

Presentazione del libro di Michele La Veglia “La galleria Storica dei Vigili del Fuoco di Napoli” .

Moderatore: Alessandra De Cristofaro

Interviene ingegnere Clemente Esposito memoria storica del sottosuolo di Napoli.

chiesa di Sant’Antonio da Padova

venerdì 3 maggio

12:00

Presentazione libro del Pubblico Ministero Paolo Itri “Il Monolite”

Storie di camorra di un giudice antimafia

Rocco Romeo

il Senatore Francesco Urraro, don Luigi Merola e la giornalista Giuliana Covella

chiesa dello Spirito Santo

martedì 8 maggio

16:30

Presentazione del libro di Marco Perillo “Napùl” .

Moderatore: Romeo Rocco

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Sant’Antimo

giovedì 16 maggio

11:00

Accademia Reale Baroque Ensemble

“Il canto sublime, viaggio intorno a Farinelli. En travestì. Espressività e virtuosismo nella Napoli barocca”.

Luogo: Santuario Sant’Antimo

Ore: 19:30

Associazione “Napolicanto”

INCANTESIMO NAPOLETANO. (Passioni…fantasie ed emozioni…di una città di mare)

chiesa di San Vincenzo

sabato 18 maggio

19:30

Teatro di strada

La baracca dei buffoni

IL CIRCO DEI PICCOLI “Circoletto”

Luogo: Villa Comunale Diego Del Rio

Data: domenica 19 maggio

Ore: 11:00

INAUGURAZIONE del Centro Antiviolenza intitolato a “Giulia e Thiago Tramontano”

Intervento musicale con Arpa a cura di Carmen Di Ronza

Inaugurazione di due murales realizzati dagli artisti Trisha Palma e Luca Carnevale

Palazzo Comunale

martedì 21 maggio

12:00

Musica in villa

Concerti degli allievi del Liceo Musicale Moscati, di Sant’Antimo (laboratorio di fiati, percussioni e orchestra, concerto dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Sant’Antimo (G23 Orchestra), concerto degli allievi dell’I.C. Cammisa (Coro stabile Romeo Cammisa)

Villa Comunale Diego del Rio

giovedì 23 maggio

10.00

Presentazione libro della Professoressa Angela Procaccini “D”

Moderatore: Ciro Cacciola

Luogo: parrocchia Santa Lucia

mercoledì 29 maggio

10:30

Accademia Reale Baroque Ensemble

VILLANELLE ALLA NAPOLITANA E DANZE NELLA NAPOLI BAROCCA

Luogo: chiesa Santissima Annunziata

Ore: 19:30

PARATA DELLA FANFARA DELLA POLIZIA DI STATO

Partenza da Piazza della Repubblica con arrivo in Villa Diego Del Rio: martedì 4 giugno

Inizio 10:30

MOSTRA FOTOGRAFICA DI TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA

A cura di Maurizio Visconti

Luogo: Palazzo Comunale

giovedì 6 giugno

12:00