Sant'Antimo, ladri nel liceo: rubati 15 computer

L'assalto nella notte: i carabinieri della tenenza di Sant'Antimo sono intervenuti nel liceo Laura Bassi per una segnalazione di furto. Sul posto i militari hanno rilevato che i soliti ignoti avevano forzato la grata di una finestra e portato via 15 computer portatili. Avviate indagini per comprendere la dinamica e individuare la mano i banditi.