«Sono stati giorni difficili, perché difficile e complessa era la situazione. Alla base di questo progetto sportivo c’è sempre stata la sostenibilità, e nelle condizioni in cui si era, iscriversi al campionato senza alcuna garanzia avrebbe rappresentato un salto nel buio che non volevamo né potevamo permetterci», queste le prime dichiarazioni ufficiali che arrivano dalla Pallacanestro Partenope Sant’Antimo, dopo aver trovato l’accordo con la commissione prefettizia che guida il comune per il prolungamento del contratto di gestione del Palazzetto dello Sport di via Marconi.

La scadenza del contratto al 30 giugno e l'incertezza sul futuro dell'impianto, emerso all'indomani della conclusione del campionato di serie B nazionale, avevano posto dubbi sul prosieguo dell'attività della società di Maurizio Balbi. Vittorio Di Donato, general manager della Psa, nel comunicato diffuso ieri, stempera definitivamente la tensione che si era generata in città alla notizia che il titolo sportivo poteva essere ceduto per una ripartenza da una serie minore. L’ostacolo che impediva la programmazione per la nuova stagione è stato superato: l’attività della Psa potrà proseguire in concomitanza con i lavori che interesseranno il Centro Sportivo (campo di calcio e piscina) e che stanno partendo in questi giorni. Di Donato ha ringraziato la commissaria prefettizia, Gabriella D'Orso, «per la straordinaria disponibilità mostrata nel trovare una soluzione di concerto con l’impresa aggiudicataria delle opere di ristrutturazione del centro sportivo» e l’impresa stessa «che si è resa disponibile a compiere ogni azione necessaria a ridurre al minimo l’impatto del cantiere sulle attività sportive settimanali, con una attenta calendarizzazione degli interventi che ci consentirà di affrontare per tempo eventuali brevi indisponibilità per eventi gara».

I sostenitori della Psa possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Nei giorni in cui il destino della società era in bilico si è assistito ad una intensa mobilitazione, attraverso i social, ma anche con un confronto diretto con i vertici societari, per manifestare il sostegno e la preoccupazione per una possibile débacle. Il basket è nel Dna di questa comunità che lo ha visto crescere, evolversi in maniera sempre più strutturata a partire da un gruppo di persone che, circa quarant’anni fa, lo ha fatto radicare nel territorio, generando anche risvolti di natura sociale per la comunità e lasciando, negli anni, un entusiasmo che, a prescindere dalla categoria e dalla proprietà, non si è mai sopito.

Di Donato ha sottolineato proprio questo legame: «un’intera comunità che si è stretta attorno a noi, tifosi, ragazzi, famiglie. Sapevamo di essere entrati nel cuore di questa città e della sua gente, ma la mobilitazione di questi giorni è stata incredibile. Ringrazio tutti per l’attaccamento dimostrato, che ci gratifica e ci responsabilizza per il futuro».

Da oggi l'attenzione dei sostenitori e degli addetti ai lavori si sposterà su un terreno meramente sportivo, cioè sulla composizione della squadra che affronterà la prossima stagione agonistica, con le immagini ancora recenti delle ultime gare di quella conclusasi, con il PalaPuca gremito di tifosi.