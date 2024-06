Sant'Antimo, successo per «La città invisibile». Il prefetto: «Agire per la cultura porterà i suoi frutti»

Le splendide fotografie di Maurizio Visconti, in mostra oggi 6 giugno all’interno della Casa Comunale di Sant’Antimo, fanno da cornice conclusiva agli eventi organizzati dalla Commissaria Straordinaria del Comune, Gabriella D’Orso e dalle subcommissarie Corinne Palumbo, Maria Rosaria Picardi e Mariagrazia Cerciello, nell’ambito del progetto “La Città Invisibile”, finanziato da Città Metropolitana, con il patrocinio morale del Ministero della Cultura, della Polizia di Stato e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

E così tornano a rivivere nelle immagini fotografiche i momenti salienti ed emblematici dei concerti nelle chiese, le presentazione dei libri e gli incontri con gli autori, delle performance musicali degli studenti nel verde della Villa Comunale, giornate che per l’intero mese di maggio hanno coinvolto ed allietato la città e i cittadini di Sant’Antimo, senza dimenticare che a testimonianza dell’intensa attività culturale svolta, resteranno in dono al Comune le opere scultorie di artisti di rinomata fama, quali Lello Esposito e Domenico Sepe, e gli emozionanti murales di Trisha e di Luca Carnevale.

«Sono convinta – dice il commissario straordinario – che la cerimonia conclusiva tenutasi in Villa Diego del Rio il 4 giugno, con la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, le premiazioni ai protagonisti del progetto e ai cittadini di Sant’Antimo ed infine con il coro di flauti degli studenti dell’Istituto Giovanni XXIII, che ha salutato le autorità ed il pubblico presente suonando l’Inno alla gioia, resterà negli occhi e nel cuore di tanti».

«Il momento più emozionante dell’evento che si è tenuto nella Villa Comunale di Sant’Antimo, si è raggiunto quando il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ci ha sostenuto in tutto questo percorso, ha ricordato dal palco che con il progetto de “La Città Invisibile”, si è realizzata una pagina importante per Sant’Antimo, perché l’idea di agire per la cultura, darà i suoi frutti e fornirà ai ragazzi di questo territorio le chiavi per aprire serrature chiuse da tempo per volare alti nel cielo della cultura e dell’amore per l’arte”, parole che hanno suscitato grande orgoglio nei cittadini presenti all’evento».

Parole lusinghiere da parte del vice Sindaco di Città Metropolitana Giuseppe Cirillo, un progetto che è stato sposato in pieno dalla Città Metropolitana ritenendolo pienamente meritevole del finanziamento perché di grande valore socio culturale.

Durante la manifestazione, inoltre si è svolta la cerimonia di consegna delle targhe di riconoscimento da parte delle autorità.

Il Prefetto di Napoli Michele di Bari, ai Parroci delle chiese del territorio; il Questore di Napoli Maurizio Agricola, al Commissario Silverio Mariani, direttore della Fanfara a cavallo della Polizia di Stato; il senatore Luciano Schifone, in rappresentanza del Ministro della Cultura ai Maestri Lello Esposito e Domenico Sepe; il Presidente del Tribunale di Napoli Nord Luigi Picardi a Luca Carnevale; il prof. Casale in rappresentanza del Direttore Generale U.S.R. agli Istituti scolastici; i coniugi Tramontano a Trisha Palma ed infine sono stati premiati per l’impegno e la passione che dimostrano per la città: Camillo Borzacchiello; Rosaria e Vincenzo Brasiello; Michele Puca; Rocco Romeo; Raffaele Romano; Maria Puca e Raffaele Flagiello.