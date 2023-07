Borgo Sant’Antonio Abate, 43enne arrestato con 137 bustine di marijuana

Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Eleonora Pimentel per droga. In quel momento, l’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha lanciato dal balcone una scatola, prontamente recuperata, al cui interno sono stati trovati un bilancino di precisione e 137 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 200 grammi.

Gli operatori hanno esteso la perquisizione all’interno dell’appartamento dell’indagato, dove sono stati rinvenuti e sequestrati 1285 euro, probabile provento dell’illecita attività. Pertanto, il 43enne con precedenti è stato arrestato per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.