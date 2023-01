Sant'Antonio Abate, ruba in un supermercato e scappa: arrestato da carabiniere libero dal servizio

Ruba in un supermercato e fugge, ma viene catturato da un carabiniere non in servizio. Sisto De Angelis, un 46enne di Gragnano, è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Accade a Sant'Antonio Abate, in via Scafati. L'uomo aveva sottratto della merce dal supermercato e ha iniziato a fuggire, ma alcune persone presenti in zona hanno iniziato a urlare chiedendo aiuto. Ciò ha attirato l'attenzione di un militare non in servizio, che è partito all'inseguimento di De Angelis a bordo dello scooter. Raggiunto, il carabiniere ha bloccato l'uomo con non poche difficoltà e dopo una breve colluttazione. La merce è stata restituita, mentre l'arrestato è in attesa di giudizio. Per lui sono stati diagnosticati 3 giorni di prognosi, mentre sono 10 quelli previsti per il carabiniere.