Pomigliano d’Arco, Gori presenta i lavori per il piano di sicurezza delle acque

Nella mattinata di venerdì 14 aprile, sono stati presentati, presso la sede Gori di Pomigliano d’Arco, i lavori per l’implementazione del piano di sicurezza delle acque. Lo scopo ultimo del progetto è quello di garantire la regolare fornitura di risorsa idrica attraverso azioni volte ad assicurare la costante qualità dell’acqua destinata al consumo umano, prevenendo eventuali rischi su tutta la filiera idropotabile prima ancora di rilevare anomalie. Un approccio preventivo, quindi, che ribalta il modus operandi attuale fondato sul monitoraggio e consente di individuare anticipatamente non solo i rischi ma anche le azioni di miglioramento da mettere in campo.

A vigilare sulla qualità e la sicurezza dell’acqua di rete, in sinergia con le Asl territorialmente competenti, è il laboratorio Gori “Francesco Scognamiglio”, presso il quale sono analizzati oltre 100 mila parametri l’anno relativi alle acque distribuite nei comuni del territorio Sarnese – Vesuviano. Grazie al personale tecnico altamente specializzato e alle innovative strumentazioni, il laboratorio Gori ha ricevuto l'accreditamento da parte dell’Ente Nazionale Accredia.

L’impegno di Gori per la tutela della risorsa idrica prosegue anche attraverso la realizzazione dei numerosi interventi compresi nel macro-progetto Azioni per l’Acqua, finanziato con 100 milioni di euro provenienti dai fondi React-Eu e Pnrr. L’obiettivo è risanare la rete idrica e ridurre le perdite del 50% entro il 2025, anche al fine di contrastare la dispersione idrica come misura preventiva rispetto ai fenomeni di carenza e siccità.