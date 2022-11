Emanuele Filiberto a Torre Annunziata per il Savoia: «Creiamo un'accademia dello sport giovanile»

Non solo rilevare la squadra di Savoia Calcio 1908 per portarla in serie C e, poi, in B: «Altro punto molto importante è creare un'accademia sportiva, prendere i giovani che sono il nostro futuro e toglierli dalla strada, mostrare loro cosa è la nobiltà dello sport e del lavoro. La nobiltà di sudare facendo sforzo».

Lo ha detto il principe Emanuele Filiberto di Savoia nel presentare il progetto «Casa Reale Holding spa» a Torre Annunziata.

Il progetto ha respiro sociale e punta a recuperare i giovani di aree disagiate cittadine e del Sud in generale. «Contiamo molto sui giovani e abbiamo l'idea di creare un'accademia dello sport giovanile e mettere intorno a noi tanti giovani del Sud Italia, farne un vero vivaio e prendersi cura di loro con borse di studio».