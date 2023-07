Capri: natante imbarca acqua, ​dodici persone salvate

Drammatico salvataggio in mare da parte della Guardia Costiera di Capri, che è intervenuta in soccorso di un natante proveniente dalla Penisola, lungo nove metri con a bordo dodici persone, (11 passeggeri più il marinaio alla guida). A circa duecento metri dalla costa per cause che la Capitaneria di Porto di Capri sta cercando di scoprire lo scafo ha cominciato ad imbarcare acqua con il suo carico di passeggeri.

Fortunatamente il pronto intervento della Guardia Costiera che in pochi minuti con la motovedetta CP 829 in dotazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, è arrivata nello specchio d’acqua ed ha fatto trasbordare a bordo della motovedetta che nel frattempo erano già stati recuperati da alcune imbarcazioni che si trovavano nelle vicinanze.

Dopo aver trasbordato i passeggeri hanno avviato le operazioni di recupero dello scafo che rischiava di andare a picco ed è stato rimorchiato nel porto commerciale dove resterà a disposizione per eventuali controlli e risalire alle cause che hanno prodotto il guasto. Gli sfortunati vacanzieri sono stati poi portati negli uffici della Circomare di Capri dove il Comandante Tenente di Vascello Emanuele Colombo ha raccolto le informazioni utili per la ricostruzione dell’accaduto. A bordo al mezzo che ha rischiato l’affondamento si trovavano un gruppo di dodici persone di nazionalità diversa.

L’intervento tempestivo della Guardia Costiera e la vicinanza alla costa fortunatamente ha evitato che la gita in mare verso l’isola di Capri si trasformasse in tragedia.