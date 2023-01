Scampia, spacciava marijuana e hashish per strada. Arrestato 22enne di Giugliano

Un'auto accosta, lui prende una piccola bustina da terra, la consegna al conducente, che poi va via. Avveniva così lo scambio di droga, conservata tra il marciapiede e le ruote di un veicolo. Un episodio a cui hanno assistito gli agenti . Il fatto è avvenuto ieri sera in via Enzo Striano, nel quartiere Scampia.

I poliziotti hanno raggiungo e bloccato lo spacciatore, trovandolo in possesso di 115 euro. A terra invece hanno rinvenuto due bustine contenenti circa 2 grammi di marijuana e 11 stecche di hashish del peso di circa 40 grammi.

L'operazione ha portato all'arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di un 22enne giuglianese con precedenti.