Scarti edilizi nelle campagne, denunciato sversatore seriale nel Vesuviano

Uno sversatore “seriale” notturno di rifiuti dei cantieri edilizi. Viaggi continui nelle campagne di Palma Campania per scaricare in maniera illegale gli scarti di lavoro delle aziende. Una “consuetudine” notata e segnalata dalla guardie ambientali comunali ai carabinieri forestali di Roccarainola che hanno avviato le indagini del caso.

Attraverso le immagini di diversi video forniti dall’amministrazione comunale di Palma Campania i militari sono riusciti a risalire ai dati dell’autocarro e successivamente identificare l’autore dei viaggi fuorilegge. Sul luogo degli sversamenti i carabinieri forestali hanno trovato oltre 50 metri cubi di rifiuti non autorizzati: un particolare che ha portato al sequestro giudiziario dell’area.

Non solo. Sotto chiave è finito anche il mezzo di trasporto mentre l’autore degli smaltimenti illeciti, un 55enne di San Gennaro Vesuviano, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nola per attività di gestione di rifiuti non autorizzata oltre oltre a doversi fare carico dei costi e degli oneri per la bonifica.