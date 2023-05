Scomparso l'81enne Alfonso Espedito: appello di sindaco e familiari

Si è allontanato questa mattina alle 10.30 a bordo della sua Atos rossa e da allora non si hanno più notizie. Marigliano è in pena per la scomparsa di Alfonso Espedito, 81enne pensionato che l’ultima volta è stato visto in mattinata sui Monti di Santa Cristina mentre scendeva verso il paese di Moschiano.

Al momento della scomparsa indossava un pantalone grigio e una polo di colore grigio. Ricordiamo che si è allontanato da casa a bordo di un’Atos di colore rosso. La segnalazione è arrivata anche alla trasmissione «Chi l’ha visto?» e il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa ha lanciato un appello sui social.



«Aiutiamo Giovanni, nostro concittadino a trovare suo padre - scrive il primo cittadino- del quale non si hanno tracce da questa mattina.

Alfonso Espedito ha 80 anni e non si hanno più notizie di lui da quando si è messo alla guida della sua Atos rossa, ed è uscito. Se qualcuno lo ha visto può contattare i seguenti recapiti: 3388338153- 3383237752. Intanto condividiamo tutti e soprattutto speriamo che Alfonso torni presto a casa». Alfonso è alto 1,60 m, ha i capelli brizzolati e gli occhi castani, è uscito con i documenti ma ha lasciato a casa il cellulare.