Pimonte: scooter contro auto: in coma 15enne

Grave incidente stradale nella serata di ieri: in coma 15enne. È accaduto poco prima della mezzanotte di ieri in via Pendino, a Pimonte. Uno scooter, guidato dal 15enne che viaggiava insieme ad un coetaneo, si è improvvisamente scontrato frontalmente con un'automobile che proveniva dal senso opposto. I due giovani sono stati sbalzati dallo scooter e ad avere la peggio è stato il 15enne M.D., che ha riportato una brutta ferita alla testa. Subito soccorso e apparso in gravi condizioni, il ragazzino è stato immediatamente trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli.

Lì in nottata è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa ed è tuttora in coma farmacologico e in pericolo di vita, con prognosi che resta riservata per almeno le prossime 48 ore. Rimasto ferito in maniera lieve anche il coetaneo che viaggiava come passeggero insieme a lui. Sulla dinamica dell'incidente indagano ora i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.

A causare l'impatto tra i due veicoli potrebbe essere stata l'alta velocità in una strada secondaria, ma al momento non è esclusa alcuna pista. Nel frattempo, nella piccola comunità di Pimonte sono ore di attesa e preghiera per il 15enne.