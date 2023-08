Scoperto un nuovo nido di tartaruga sul litorale di Lucrino

Un nuovo nido di tartaruga caretta caretta è stato scoperto dai volontari, delle associazioni Enpa Domizia e Salerno e da Tartarughe Marine in Campania, sul litorale di Lucrino.

Era dal 2008 che una tartaruga non nidificava sull'arenile tra Arco Felice e Lucrino. Con l'ultimo scoperto sono ben tre i nidi controllati ad oggi lungo la costa nel comune di Pozzuoli. Gli altri due si trovano uno nelle vicinanze della depuratore di Cuma e l'altro sul litorale di Licola.

"La nostra attività di controllo è necessaria perché le tartarughe piccole quando schiudono e vengono fuori dalla sabbia puntano l'orizzonte più chiaro che in un contensto naturale é il chiarore del mare - ha dichiarato Nicola Campomorto, volontario delle associazioni Enpa Domizia e Salerno e di Tartarughe Marine in Campania -.

Per evitare che potrebbero trovare dei problemi svolgiamo quest'attività in collaborazione con l'Anthon Dohrn. Ai bagnanti e a chi, comunque, si trova in questi giorni a stare in spiaggia chiediamo una maggiore attenzione e di controllare sugli arenili l'eventuale traccia di una tartaruga. Dopodiche di segnalarla alla guardia costiera o alla stazione zoologica di Napoli in modo tale da permetterci di mettere in sicurezza il nido per consentire uno sviluppo corretto delle uova".