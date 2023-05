Terremoto a Pozzuoli oggi: sciame sismico nella notte con magnitudo massima 2.8

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato dalle 0,33 uno sciame sismico nei Campi Flegrei costituito in via preliminare da nove terremoti. La magnitudo massima è stato il primo sisma localizzato in prossimità di via Solfatara a una profondità di 2,3 chilometri e con una magnitudo di 2.8 della scala Ritcher. Questo sciame segue l'evento tellurico di ieri mattina di magnitudo 3.4 che è stato il terzo più forte dalla ripresa nel 2005 del bradisismo e il quarto dalla crisi bradisismica del 1982-1984.

Dagli inizi di gennaio è ripreso il trend in sollevamento il cui andamento medio è ritornato ai valori registrati nel precedente mese di novembre che è di 15 millimetri al mese. Il sollevamento registrato alla stazione gps del Rione Terra è di circa 102 cm a partire da gennaio 2011.