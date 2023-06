Scudetto Napoli, piazze gremite di folla: un ferito a Pomigliano d'Arco

Una folla straripante sta invadendo le strade e le piazze di Napoli e della provincia. La festa per il terzo scudetto sta mettendo alla prova il delicato dispositivo dell'ordine pubblico nel capoluogo campano. Purtroppo, però, si cominciano a registrare già i primi drammi.

Oltre ad un tifoso morto dopo essere stato colto da infarto mentre festeggiava in piazza del Plebiscito, c'è anche un ferito a Pomigliano d'Arco: qui, in piazza Giovanni Leone, durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto un uomo 33enne di Acerra nel far esplodere un petardo si è gravemente ferito ad una mano (con amputazione delle falangi).

Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castello di Cisterna.