​Scudetto al Napoli, le ordinanze a Capri e Anacapri

Le due amministrazioni di Capri ed Anacapri hanno emanato oggi pomeriggio un’ordinanza per evitare incidenti nel corso dei festeggiamenti per il Napoli in caso di vittoria matematica dello scudetto che già vede l’isola vestirsi di azzurro con cortei di bandiere, striscioni e fotografie di campioni di ieri e di oggi tra i quali campeggia la figura di Maradona e del più antico tifoso dell’isola, scomparso da poco, Francesco Staiano.

Nell’atto amministrativo firmato dal sindaco di Capri Marino Lembo e dal vicesindaco di Anacapri Franco Cerrotta si vieta in tutta l’isola a partire dalle ore 12:00 di domenica 30 aprile fino alle ore 12:00 di lunedì 1° maggio la vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili, artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.

E’ vietato inoltre a tutti gli esercizi pubblici ed alle attività commerciali situati nel territorio del Comune di Capri e di Anacapri che a partire ore 12:00 di domenica 30 aprile fino alle ore 12:00 di lunedì 1° maggio, la vendita di bevande in bottiglia, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, per i quali è consentita la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

L’ordinanza è stata affissa all’albo pretorio dei due comuni per far trascorrere in tranquillità e senza incidenti in caso di vittoria una domenica particolare ancor più di festa che vedrà l’isola di Capri diventare ancora più azzurra.