Si abbassa il trend della dispersione scolastica. Alla luce degli ultimi dati disponibili, parliamo di marzo del 2024, il fenomeno della fuga dai banchi ha fatto registrare un calo rispetto all’anno precedente. Non ci sono ancora i dati definitivi, bene chiarirlo, quelli che vengono stilati alla fine dell’anno scolastico, ma quanto emerso a due mesi dallo stop estivo alle lezioni offre contenuti rilevanti.

A Napoli e nella sua area metropolitana meno alunni hanno abbandonato la scuola; più alunni sono stati acciuffati in corso d’opera e rimessi tra i banchi. Ma sosprattutto: più denunce sono state formalizzate nei confronti delle famiglie che hanno consentito l’abbandono dei banchi nel corso dell’anno scolastico 2023-2024. Due lati della stessa medaglia: da un lato meno alunni lasciano le scuole; dall’altro sono arrivate più denunce. E, alla luce delle attività svolte sul territorio dai carabinieri, è possibile valorizzare i dati del blitz di Pozzuoli.

Pochi giorni fa sono state formalizzate le denunce: 106 i genitori denunciati, sulla scorta di una serie di casi critici emersi nel corso delle verifiche: si tratta dei 68 minorenni segnalati, rispetto ai quali è possibile fare dei distinguo: 24 bambini non sono mai entrati in classe, risultando del tutto assenti; gli altri invece hanno avuto una condotta saltuaria, a rischio. Nei loro confronti erano scattati degli avvertimenti formali da parte del sindaco di Pozzuoli, parliamo del primo cittadino Luigi Manzoni, che si è mosso a sua volta sulla scorta delle segnalazioni emerse dalla piattaforma allestita in questi anni grazie alla prefettura di Napoli. E restiamo a Palazzo di Governo. Un lavoro decisivo quello condotto sul territorio dal prefetto partenopeo Michele di Bari, da sempre determinato ad affrontare l’emergenza giovanile a partire dalla questione della dispersione scolastica.

Lo scenario

Ma torniamo ai dati della dispersione scolastica, dal calo degli studenti in fuga dalle scuole. Come si arriva a questa inversione di tendenza? Decisivo il decreto Caivano, definito lo scorso autunno e convertito in legge di recente. Uno dei punti del pacchetto di norme riguardava proprio la necessità di intervenire sul fenomeno banchi vuoti. In che modo? Segnalazioni in tempo reale, denunce ai genitori che non mandano a scuola i propri figli. E non solo. C’è un capitolo legato alle criticità parziali, vale a dire ai campanelli di allarme che nel corso di un anno scolastico riguardano studenti con frequenze saltuari. Un sistema che ha ricevuto un impulso proprio alla luce del lavoro in Prefettura e nell’ufficio scolastico regionale guidato da Ettore Acerra. In sintesi, ogni settimana le assenze vengono trasmesse da presidi e direttori scolastici agli enti locali; nei casi più critici, vengono avvertite le Procure del distretto, ma anche i servizi sociali. Il sindaco è tenuto a trasmettere i dati più rilevanti alle forze dell’ordine sul territorio.

In senso assoluto, di fronte a reiterate segnalazioni o denunce potrebbero scattare soluzioni estreme - ovviamente al termine di istruttorie dinanzi al Tribunale dei Minori - in vista della possibile sospensione o revoca della potestà genitoriale. Norme che hanno inciso sul trend registrato ogni anno. C’è un punto di rottura, almeno da un punto di vista puramente tendenziale. Ora conviene attendere gli esiti del check di fine anno, per capire se il sistema di interventi a garanzia delle famiglie per arginare la fuga dai banchi ha sortito qualche risultato. Fino a qualche anno fa, erano duemila gli alunni che abbandonavano le aule scolastiche, ora la scommessa è chiara: invertire il trend e tenere aperti gli istituti anche a giugno con attività complementare in grado di alleggerire le famiglie per dare seguito al dialogo formativo con gli studenti.