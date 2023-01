Scuole, calcinacci dal soffitto e riscaldamento non funzionante

Ancora disagi negli istituti scolastici di Caivano. Calcinacci dal soffitto e problemi all’impianto di riscaldamento hanno innalzato nuovamente il polverone.

Gaetano Ponticelli, consigliere di Fratelli d’Italia, è deciso ad ottenere risposte: «Stamattina nel corridoio del plesso San Francesco sono caduti dei calcinacci dall’intonaco di una finestra. Le scuole Cilea-Mameli e Rosselli sono da dieci giorni senza termosifoni. I bambini sono al freddo e le mamme non riescono più a sopportare una situazione del genere. Stiamo allo stremo, tutti i plessi vanno riveduti».

Il sindaco Enzo Falco ha replicato sottolineando il suo impegno: «Ho già girato all'assessore alla manutenzione e a quello alla Pubblica Istruzione. In generale, posso dire che le scuole di Caivano vanno rifatte tutte, atteso che erano 15 anni che non si faceva manutenzione né ordinaria né straordinaria. Ovviamente ci vogliono le risorse per fare tutto e bene».