Scuole e volontari ambientalisti in azione nel mare di Casamicciola: dalla pulizia dei fondali recuperati anche rottami della frana

Si è conclusa con successo la “Giornata Mondiale dell’Ambiente” a Casamicciola Terme scelta dalla FIPSAS per ospitare l’iniziativa “Pulifondali e Pulispiagge” svoltasi in contemporanea in 21 altre località marittime italiane.

In un clima di festa ben 290 ragazzi delle scuole dell’Isola, insieme alla FIPSAS, alle numerose associazioni isolane, alla Capitaneria di Porto, all’Area Marina Protetta hanno dato vita ad una iniziativa che lascia ben sperare per il futuro dell’ambiente e del nostro pianeta.

Sono infatti parecchi i chili di rifiuti – tra cui nasse, reti, copertoni, pali di ferro, suppellettili varie - recuperati dagli arenili ed in mare e poi smaltiti con la collaborazione dell’AMCA.

Poi tutti a Piazza Marina per il finale coi saluti delle autorità e degli organizzatori che hanno ringraziato tutti per il prezioso contributo.

L’evento di oggi è stato patrocinato tra gli altri dal comune di Casamicciola e da RAI per la Sostenibilità ESG/TGR/Rai Radio1: i canali tv e radiofonici pubblici hanno effettuato diversi collegamenti nel corso della mattinata da Casamicciola raccontando la manifestazione e rilanciando immagini, colori ed emozioni dal comune che si è mostrato vivo ed attivo all’inizio della stagione estiva coma ha avuto più volte modo di ribadire il sindaco Giosi Ferrandino: “La giornata di oggi è la migliora apertura per la nostra stagione estiva, Casamicciola vive ed è sicura e anche se resta ancora tanto da fare siamo pronti ad accogliere i turisti che vorranno trascorrere le loro vacanze sulla nostra splendida Isola”, è stato il messaggio che il ha ripetuto ai giornalisti presenti.

“Anche le zone più fragili del nostro territorio ormai sono messe in sicurezza, sono costantemente monitorate e non rappresentano un pericolo per i nostri cittadini e i turisti”. Il sindaco si è soffermato anche suIla valenza ecologica dell’evento di oggi “Il mare è la nostra risorsa principale, dobbiamo tutelarlo e valorizzarlo, coinvolgendo sempre le nuove generazioni, i giovani che oggi hanno partecipato con entusiasmo a questa bellissima iniziativa e che si dimostrano più di noi adulti sensibili alle tematiche ambientali”, ha dichiarato il sindaco che ha anche sottolineato quanto fatto dall’Europa per la riduzione dell’utilizzo della plastica “Un impegno che va a salvaguardare una risorsa fondamentale per il pianeta e la salute di ognuno di noi: le microplastiche finiscono nella catena alimentare e dopo entrano nel nostro organismo, un rischio enorme che dobbiamo scongiurare”. L’edizione 2023 di “Pulifondali e Pulispiagge” a Casamicciola ha visto anche la partecipazione istituzionale del vice presidente regionale Fulvio Bonavitacola, del sindaco di Barano e consigliere della Città Metropolitana di Napoli Dionigi Gaudioso e del sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono